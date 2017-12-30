” الزكاة والدخل ” توضح ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بيان حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام، أن بعض الوسائل الإعلام نشرت معلومات خاطئة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري.

وكانت الوسائل، ذكرت أن المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة ” .

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل هذا الموضوع في بيانات سابقة، وتجدد تأكيدها بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

وأضاف البيان، أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة، وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها ومن خلال قنواتها الرسمية لكل ما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.