مدني حائل يكشف سبب حريق حي المنتزه

علي العنزي(صدى):

أكد الدفاع المدني بحائل، على أن سبب حادث الحريق الذي وقع بعد عصر الخميس الماضي في عمارة سكنية، وتسبب في إصابة 8 أشخاص، دفاية كهربائية كانت قريبةً من مواد إسفنجية؛ ساهمت في انتشار الحريق وزيادة كثافة الدخان ودخوله للشقق العلوية.

وقال الدفاع المدني إن أثناء قيام رجال الدفاع لمهام عملهم تعرَّض أحد الأفراد لحالة اختناق خلال محاولته إنقاذ سيدة في إحدى الشقق في الدور الثاني، وتم إسعافه والسيدة التي كانت على قيد الحياة للمستشفى القريب وأُدخلا قسم العناية المركزة .