بالصور.. نسائية الرعاية الاجتماعية بمكة ينفذ 20 برنامجا مختلفا في محتواه

نايف السالم(صدى):

نفذ دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة القسم النسائي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الاول من السنة الهجرية الحالية ١٤٣٩هـ .

يعادل (20) برنامج مختلف في محتواه بين ايام عالمية وبرامج ثقافية ودينية وتربوي تطويري بالاضافة الى التوعوي والترفيهي للمقيمات المسنات المشمولين بالرعاية وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبعض الجهات التطوعية الاخرى وباشراف مشرفة القسم النسائي ا/ امل حسن يلي بمكة المكرمة.

وقد اشتملت البرامج على فعاليات تم تفعيلها وهي :

برامج دينية

برامج توعوية

برامج ترفيهية

كما احتوت البرامج الدينية على النحو التالي :

1) مساعدة المسنات في ترديد وحفظ القران الكريم .

2) زيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

3) اداء فريضة العمرة.

كما احتوت البرامج التوعوية على تفعيل العديد من الأيام العالمية وهي كالتالي:

اليوم العالمي للمسنين

سرطان الثدي

مكافحة العدوى

هشاشة العظام

اليوم العالمي السكري

اضافة الى البرامج الترفيهية على الالعاب والمسابقات الحركية

بالاضافة ايضا الى الرحلات الخارجية منها

1) مدينة جدة (كبائن المرجان)

2) مدينة الطائف (منتجع داري)

3)استراحات داخل مكة

كما ان دار الرعاية الاجتماعية يستقبل العديد من شرائح المجتمع مكونة من :

1) جامعة ام القر بمكة المكرمة

2)جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .

3) المدارس الحكومية . بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) .

4) المدارس الاهلية بمتخلف المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسط وثانوي).

5) مراكز الاحياء.

6) الفرق التطوعية

والجدير بالذكر أن دار الرعاية الاجتماعية قد نالت على جائزة الشيخ خليفة بن علي ال خليفة للعمل الخيري (وفاء لا هل العطاء) 2017 م

كذلك تهتم دار الرعاية الاجتماعية بتطوير ورفع كفاءة الكادر الوظيفي من خلال العديدمن المشاركات المجتمعية مع بعض الجهات الخاصة والجامعات لزيادة مستوى الكفاءة والمهارة بما يتوافق مع تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.