الشورى يطالب بمنع الحافلات القديمة من نقل الحجاج

نايف السالم(صدى):

طالبت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى بمنع الحافلات التي تجاوز عمرها 10 سنوات من نقل الحجاج، و إنشاء محال ثابتة لتقديم وجبات للحجيج، وبتظليل المسارات بين المشاعر تحسباً لارتفاع الحرارة في مواسم الحج القادمة.

وأوضحت اللجنة، أن منع الحافلات القديمة من نقل الحجاج بسبب كثرة تعطل الحافلات التي تنقل الحجاج في الطرق، قائلة إن مواسم الحج في السنوات القادمة ستصادف موسم الصيف، وهو موسم ارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب تظليل المسارات.