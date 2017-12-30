الداخلية المصرية: مقتل 3 إرهابيين من ” حسم ” وضبط 10 آخرين

القاهرة(صدى):

نجحت وزارة الداخلية المصرية، في توجيه ضربة استباقية جديدة للعناصر الإرهابية، حيث لقي ثلاثة كوادر قيادية من حركة ” حسم ” أحد الأجنحة المسلحة للجماعة الإرهابية مصرعهم، فيما تم ضبط 10 آخرين قبل استهدافهم لعدد من المنشآت السياحية والمرافق الحيوية بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد .

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت ، إنه في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الإستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة ” حسم ” أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنه تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الإستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد .

وأوضحت الوزارة أن الخطة الأمنية الموضوعة، أسفرت عن إجهاض هذا المخطط عن تحديد مزرعة كائنة بطريق ( الكريمات / أطفيح ) بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكراً للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية .. حيث تم مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر المشار إليها مما أسفر عن مقتل 3 من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية وهم ( عبدالسلام محمد عبدالسلام على صالح – أحمد محمد كامل سعيد – عزالدين أحمد مصطفى عبداللطيف ) وعثر بحوزتهم على ( ” 3 ” بندقية آلية – ” 2 ” عبوة معدة للتفجير – كمية من الذخيرة ) .

كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أوكار اختباء باقي عناصر تلك البؤرة المتورطين في هذا المخطط بمحافظتي ( القليوبية – الفيوم ) وضبط عدد ( 10) منهم وهم ( ياسر حمودة إبراهيم – إبراهيم حمودة إبراهيم – محمد فرج عبدالدايم – حسين إبراهيم محمد – عمر أبوبكر عبدالواحد – عبدالتواب ربيع عوض – محمد عبدالتواب محمد – محمد مصطفى قرنى – سامح محمد جمعة – أحمد جمال على )، وعثر بحوزتهم على ” 3 ” بنادق آلية – و 5 خزائن – كمية من الذخيرة – ” 9 ” عبوات تفجيرية – نظارة معظمة – مجموعة من الأوراق التنظيمية ) .