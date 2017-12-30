أسعار خدمات الاتصالات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

ستطبق شركات الاتصالات المحلية المختلفة ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات التي يقدمونها للعملاء بدءًا من تاريخ 1 يناير 2018.

وأبلغت الشركات موظفيها بعدم استحصال أي مبالغ إضافية على أي خدمة، وستبقى الأسعار كما هي، وسوف يتم استحصال الضريبة منها مباشرة بنسبة 5%.

وستكون الاسعار بعد تطبيق الضريبة، لبطاقات الشحن، حيث عندما يقوم العميل بشحن بـ5 ريالات سوف يتم منحه رصيداً بقيمة 4.76 ريال، وعند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال.

وستكون الاسعار بعد تطبيق الضريبة، لبطاقات الشحن على النحو الآتي: عندما يقوم العميل بشحن بـ5 ريالات سوف يتم منحه رصيد بقيمة 4.76 ريال، وعند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال.