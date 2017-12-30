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أسعار خدمات الاتصالات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أسعار خدمات الاتصالات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
عادل الحربي(صدى):

ستطبق شركات الاتصالات المحلية المختلفة ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات التي يقدمونها للعملاء بدءًا من تاريخ 1 يناير 2018.

وأبلغت الشركات موظفيها بعدم استحصال أي مبالغ إضافية على أي خدمة، وستبقى الأسعار كما هي، وسوف يتم استحصال الضريبة منها مباشرة بنسبة 5%.

وستكون الاسعار بعد تطبيق الضريبة، لبطاقات الشحن، حيث عندما يقوم العميل بشحن بـ5 ريالات سوف يتم منحه رصيداً بقيمة 4.76 ريال، وعند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال.

وستكون الاسعار بعد تطبيق الضريبة، لبطاقات الشحن على النحو الآتي: عندما يقوم العميل بشحن بـ5 ريالات سوف يتم منحه رصيد بقيمة 4.76 ريال، وعند شحن العملاء بـ10 ريالات سوف يتم منحهم 9.52 ريال.


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21 تعليق

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 3 ساعات

حلو الله يعيننا عليها ويوفق بلادنا لكل خير

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 3 ساعات

اليس هذا من التطفيف بالكيل….؟
فش فيكم رجل دين ينبأنا بهذا يا قوم…؟

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 3 ساعات

يارجال ياخذون ريال بس نبي خدمه زي الناس نت ضعيف شبكه متقطعه اح ياشبكه كوريا

[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعين على اسعارهم

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

أخي صايد الطرايد

نصيحة من أخوك إذا كتب الله وذهبت لليابان لا أنصحك في الاشتراك في شبكة انترنت عامه

صدقني بتجلس على الرصيف تبكي من السرعة ههههههههههههههه 185 ميقا نت مفتوح قيمة الاشتراك 122 ريال في الشهر

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر

[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 1 ساعة

اقول الله يعين المواطن ، ماكول منتوف ومسبوب ولا هو محبوب ,,

,, مالك الا الصبر ياجمل يا صابر ,,

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة

أقصد اضيفوها مع حساب المواطن ((مع تحيات أبوجعل ))

[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يكتب للجميع الخير

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 44 دقيقة

حلو الله يكتب الخير للجميع والمواطن انشالله انه عز وظل ابن اسعود والله يكتب الخير للجميع

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 27 دقيقة

عادي ندفع بس عطنا خدمات زي البشر

[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 22 دقيقة

حلوة سوف يتم منحهم .. الصحيح قول .. وسوف يتم احتسابها ب كيت وكيت.

[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 17 دقيقة

اصلا شركات الاتصالات لابد من محاسبتها و عمل لها تسويه لأنها نهبت أموال الشعب بدون وجه حق

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 14 دقيقة

إذا جات على كذا شيء طيب ..
وتعوضونها من نقاط قطاف هههههههههه

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