” فلمبان ” يدشن كتابا بعنوان ” المدير السعودي القادم “

سعيد العجل(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر التويم أهمية التأليف حول القيادة والإدارة ودعم جامعة الملك سعود للمؤلفين .

جاء ذلك خلال تدشين كتاب المهندس عمرو فلمبان: بعنوان المدير السعودي القادم بتنظيم فريق آزر التطوعي في مقر الجمعية السعودية للإدارة.

وأكد فلمبان في كتابه أن شركة أرامكو السعودية والخطوط السعودية ساهمت في تغير ثقافة وسلوك المجتمع السعودي حيث كان لهما الأثر الكبير في تغير ثقافة الملبس والسفر والتحدث باللغة الإنجليزية والالتزام بمواعيد وثقافة السلامة.

وأشار إلى أن هناك أربعة أنماط من المديرين السعوديين المفوض والذي يمر بثلاث مراحل هي الوهن ويأتي مباشرة بعد إستلام المنصب فيقل الإبداع وساعات الإنتاج لديه فيفوض كل شيء تقريبا الا المهام التي تسمح له بالظهور وهي مرحلة طبيعية لكن الاستمرار فيها قاتل ولا بد من الانتقال بعدها إلى مرحلة الإبداع في التفويض ومن ثم مرحلة الإثراء لخلق مدراء في الفريق بقوة التفويض وتدويره على المرشحين لخلافته في منصبه؛ الخائف وهو الروتيني الذي لا يحب التغير؛ الملتصق الذي يستغل منصبه أسوأ استغلال فيعتقد أنه ملتصق بكرسيه دون أن يجتهد؛ القدوة ويرى أن هذا النوع من القيادة نموذج إسلامي متكرر.

وقال على القدوة أن يكون خبيرا محترفا في عملة ويقدمة بجودة عالية وتحقيق وإنجاز الأهداف مبينا أن من أهم أخطاء المدير السعودي العاطفية التي تطغى على الإخترافية في العمل.