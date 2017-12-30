تقديم 5 باقات خارجية سباقية كلاسيكية لموديلات ماكان من بورشة

متابعات(صدى):

من المعروف أنه ما تقوم بورشة بتطويره في مجال السباقات يرتبط بالسيارات الانتاجية الخاصة بالطرق التي توفرها السيارة، وحتى يرتبط ذلك بسيارات مثل ماكان.

وشيء لم يكن تتوقعون أن ترونه في فئة السيارات السباقية هو تقديم سيارة كروس أوفر بباقة من الحلل الخارجية المختلفة والانتقال من باقة سباقية لأخرى والسيارات التي نراها هنا استعراضية فقط.

وقد وضعت الشركة 5 نسخ من ماكان في سنغافورة كل واحدة بلون ومخطط لوني مختلف مستعار من واحدة من السيارات السباقية منهم 4 حلل من 4 نسخ 917 ونسخة واحدة من 956 وكلاهما شارك في سباقات لومانز .

ومن الصعب الاختيار بين السيارات الخمسة ولكن منهم حلة سباقات مارتيني راسينج الحمراء بخطوط زرقاء فوق البيضاء, وهناك حلة Rothmans وتشمل حلة بيضاء في الجزء العلوي وباللون الأزرق الداكن في الجزء السفلي مع خطوط ذهبية وحمراء كما توجد نسخة بألوان Gulf وتشمل الأزرق والبرتقالي بجانب تصميم سالزبورج باللون الأحمر والابيض.

كما توجد حلة Pink Pig الغريبة بخطوط خاصة وقد قدمت بورشه آسيا والباسيفيك أداء وباقات مماثلة في الصيف الماضي وطبقت على ماكان تيربو .