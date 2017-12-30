149 متدربة في 7 برامج تدريبية بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نظم القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، أكثر من 7 برامج تدريبية استفاد منها 149 سيدة وفتاة من أهالي الأحياء، وذلك ضمن دور المركز التنموي في نشر التوعية المجتمعية بين فئات المجتمع .

وتنوعت مواضيع البرامج، الهادفة إلى تطوير وصقل مهارات المستفيدات في مجالات التنمية والتربية والصحة، لتشمل ” طرق التعامل مع الأبناء ، وصعوبات التعلم ، وفلذاتنا أمانة ، وكنت واصبحت ، وكذلك حل المشكلات وموسوعة الرياضة والتغذية ” ، بالإضافة إلى برنامج “حياتي بيدي ” الذي أقيم بالتعاون مع وحدة المبادرات الأكاديمية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن واستمر لمدة اسبوعاً كاملاً ، وقد تضمنت البرامج العديد من ورش العمل والعروض المرئية والمداخلات فضلاً عن تكريم المدربات والمتدربات في ختام كل برنامج منها.

يُذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض يسعى من خلال هذه البرامج الى خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع المحلي من خلال تدريبهم في شتى المجالات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.