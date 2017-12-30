” عمر خربين ” ضمن المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في 2017

نواف السالم(صدى):

شارك ثلاثة مرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي للعام 2017، وهم:عمر خربين لاعب نادي الهلال، والدولي المصري النجم محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والثنائي السوري الدولي عمر السومة، هداف الأهلي السعودي.

وقال الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، إن عمر خربين توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي، بعد أن ساهم في صعود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وحصوله على لقب هداف النسخة الأخيرة من المسابقة.

يذكر أن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، سيعلن عن الفائز رسميا بجائزة النسخة الثالثة لأفضل لاعب كرة قدم عربي، يوم الاثنين 1 يناير 2018.