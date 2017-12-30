إجراء 44 عملية لفصل توائم سيامية من 20 دولة في المملكة

نايف السالم(صدى):

شهدت المملكة إجراء 44 عملية لفصل التوائم السيامية لحالات من 20 دولة حول العالم، متكفلة بكامل مصاريفها، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 1.5 مليون ريال.

واستقبلت المملكة، حالات توائم السيامية من كل من بولندا، وباكستان، والفلبين، ومصر، والسودان، والجزائر، وليبيا، والمغرب، بالإضافة لسوريا، واليمن والصومال، والعراق، وفلسطين، وتنزانيا، والكاميرون، وماليزيا، إلى جانب عمان، والأردن، والبحرين.

وفيما يلي بعض العمليات التي أجرتها المملكة:

التوأم البولندي| ” أولغا ” و ” داريا ” – 2005

التوأم السعودي| ” رنا ” و ” رنيم ” -مايو 2014

التوأم السوداني| ” محمود ” و ” ممدوح ” -مايو 2014

التوأم العراقي| ” كريس ” و ” كريستيان ” -أبريل 2014

التوأم اليمني| ” عبدالله ” و ” عبدالرحمن ” – فبراير 2015

فصل توأم طفيلي مصري| ” أحمد ” -مارس 2015

التوأم اليمني| ” عبدالعزيز ” و ” عبدالله ” -يونيو 2015

التوأم السوري| ” تقى ” و ” يقين ” -2016

التوأم الباكستاني| ” فاطمة ” و ” مشاعل ” – مارس2016

التوأم السوداني| ” وضاح ” و ” رماح ” -أكتوبر 2016

التوأم السوداني| ” جود ” و ” جنى ” – نوفمبر 2017