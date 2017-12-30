إجراء 44 عملية لفصل توائم سيامية من 20 دولة في المملكة
شهدت المملكة إجراء 44 عملية لفصل التوائم السيامية لحالات من 20 دولة حول العالم، متكفلة بكامل مصاريفها، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 1.5 مليون ريال.
واستقبلت المملكة، حالات توائم السيامية من كل من بولندا، وباكستان، والفلبين، ومصر، والسودان، والجزائر، وليبيا، والمغرب، بالإضافة لسوريا، واليمن والصومال، والعراق، وفلسطين، وتنزانيا، والكاميرون، وماليزيا، إلى جانب عمان، والأردن، والبحرين.
وفيما يلي بعض العمليات التي أجرتها المملكة:
التوأم البولندي| ” أولغا ” و ” داريا ” – 2005
التوأم السعودي| ” رنا ” و ” رنيم ” -مايو 2014
التوأم السوداني| ” محمود ” و ” ممدوح ” -مايو 2014
التوأم العراقي| ” كريس ” و ” كريستيان ” -أبريل 2014
التوأم اليمني| ” عبدالله ” و ” عبدالرحمن ” – فبراير 2015
فصل توأم طفيلي مصري| ” أحمد ” -مارس 2015
التوأم اليمني| ” عبدالعزيز ” و ” عبدالله ” -يونيو 2015
التوأم السوري| ” تقى ” و ” يقين ” -2016
التوأم الباكستاني| ” فاطمة ” و ” مشاعل ” – مارس2016
التوأم السوداني| ” وضاح ” و ” رماح ” -أكتوبر 2016
التوأم السوداني| ” جود ” و ” جنى ” – نوفمبر 2017
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله خير الجزاء..
وجعلها في ميزان حسناتهم…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله خير الجزاء..
وجعلها في ميزان حسناتهم…