حيل مذهلة لتثبيت كريم الأساس على البشرة

متابعات(صدى):

تُعاني الكثير من السيدات مشكلة عدم ثبات كريم الأساس على البشرة لمدة طويلة، وعدم امتصاصه، الشيء الذي يجعله يظهر على الوجه بشكل غير محبب، مكوناً بقعًا أو ظلالا غير متناسقة.

وقالت إميليا غزنثاليت، خبيرة التجميل الإسبانية إن هناك مجموعة من الطرق عبارة عن حيل في استخدم كريم الأساس لتثبيته ومساعدة البشرة على سرعة امتصاصه كالتالي:

يعتبر استخدام الثلج من أنجح الطرق الفعّالة التي تعمل على المساعدة على تثبيت المكياج وإعطائه إشراقة لقدرته على إغلاق المسامات والحدّ من ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقة وكل عيوب البشرة، لهذا ينصح بتمرير مكعب من الثلج على البشرة قبل وضع كريم الأساس بعشر دقائق.

يوزع كريم الأساس الخاص بالعينين على الجفون السفلية لإرخاء التجاعيد الرفيعة، وتوزع فوقه طبقة خفيفة من كريم الأساس الخاص بالوجه على باقي المناطق على شكل فراشة وبنفس الطريقة يوضع على الأنف ثم تطبق طبقة أخرى بعد أن تجف الأولى.

إذا كانت البشرة لا تمتص كريم الأساس يجب دهنها بكريم مرطب والانتظار مدة 10 دقائق ثم تطبيق كريم الأساس.

وضع البودرة بواسطة فرشاة رقيقة جداً على منطقة الجبهة والأنف والذقن للحفاظ على إطلالة طبيعية لأن هذه المناطق الأكثر إفرازاً للدهون، ما يجعلها لا تحتفظ بكريم الأساس على الوجه.