القحطاني: 4 نصائح هامة لتقوية الذاكرة فترة الاختبارات
قدم الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، نصائح هامة لطلاب وطالبات المدارس والجامعات في فترة الاختبارات الدراسية.
وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه يجب التغذية الجيده و تجنب السهر ومما يفيد ويساعد على تقوية الذاكره الزبيب الاسود حيث يؤكل او يعمل منه عصير.
وأضاف : ويجب استعمال أوراق اكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي وايضا الجوز البرازيلي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات
ابشرك كلهن العكس لانوم ولا اكل ولا تغذيه جيده
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا لك يا دكتور..
أسأل الله لهم ولهن التوفيق …