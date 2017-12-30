القحطاني: 4 نصائح هامة لتقوية الذاكرة فترة الاختبارات

قدم الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، نصائح هامة لطلاب وطالبات المدارس والجامعات في فترة الاختبارات الدراسية.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه يجب التغذية الجيده و تجنب السهر ومما يفيد ويساعد على تقوية الذاكره الزبيب الاسود حيث يؤكل او يعمل منه عصير.

وأضاف : ويجب استعمال أوراق اكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي وايضا الجوز البرازيلي.