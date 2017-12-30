7.5 % نمو في القروض العقارية للأفراد بنهاية الربع الثالث من 2017

عادل الحربي(صدى):

سجلت القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد، نموًا بنحو 117.70 مليار ريال بنسبة 7.5% بنهاية الربع الثالث من 2017، بزيادة بلغت نحو 8.22 مليار ريال عن نظيرتها في العام الماضي.

وبلغ معدل النمو في القروض العقارية للأفراد نسبة 5.9% في الربع الأول، و6.3% في الربع الثاني على أساس سنوي، بينما سجل معدل النمو في الربع الثالث نسبة 2.3% مقارنة بالربع الثاني، حيث بلغ حجم الإقراض في الربع الثاني نحو 115.02 مليار بزيادة 2.68 مليار ريال.

وسجلت القروض العقارية للشركات نحو 102.14 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل نمو 10%، مسجلة أدنى نمو ربعي لها منذ عام 2011، حيث بلغ حجم الإقراض في الربع الثالث من العام الماضي نحو 92.84 مليار ريال بزيادة بلغت نحو 9.3 مليار ريال.

كما بلغ حجم محفظة الإقراض العقارية والخاصة في المصارف المحلية نحو 219.85 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث شكل نصيب الأفراد نحو 53.5%، مقابل نحو 46.5% للشركات.