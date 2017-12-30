في فضيحة جديدة.. ” الجزيرة ” تدعم نظام ” الملالي ” بالتشويش على ثورة الشعب

طلال الضوي(صدى):

تستمر منصة قطر الإعلامية ” الجزيرة ” في سقطاتها التي تٌزيد من تاريخ فضائحها في دعم الإرهاب على حساب ضرب استقرار الدول العربية والخليجية الشقيقة.

وفي فضيحة جديدة لـ ” الجزيرة ” رفعت منصة قطر الإعلامية شعار ” إيران الشريفة ” مجددًا من خلال ترويج الأكاذيب ونقل صورة غير صحيحة للأوضاع في الشارع الإيراني، في محاولة لتهدئة الأوضاع في إيران، على عكس مواقفها اتجاه ” ثورات الربيع العربي ” .

وفي الوقت الذي تستغل فيه ” الجزيرة ” المواقف لتقليب الرأي العام على الدول الشقيقة، قررت القناة القطرية، اليوم، التشويش على صوت الشعب الإيراني الذي يُعاني من انتهاكات النظام الإيراني الفاسد.

وزعمت ” الجزيرة ” عبر شريط أخبارها وجود تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في طهران، وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، في تغطية تعكس فضيحة إعلامية بكافة المقاييس.

وأثارت قناة الجزيرة غضب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذين أشاروا إلى أن استقرار إيران يهم قطر أكثر من استقرار الدول الشقيقة.