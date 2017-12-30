في فضيحة جديدة.. ” الجزيرة ” تدعم نظام ” الملالي ” بالتشويش على ثورة الشعب
تستمر منصة قطر الإعلامية ” الجزيرة ” في سقطاتها التي تٌزيد من تاريخ فضائحها في دعم الإرهاب على حساب ضرب استقرار الدول العربية والخليجية الشقيقة.
وفي فضيحة جديدة لـ ” الجزيرة ” رفعت منصة قطر الإعلامية شعار ” إيران الشريفة ” مجددًا من خلال ترويج الأكاذيب ونقل صورة غير صحيحة للأوضاع في الشارع الإيراني، في محاولة لتهدئة الأوضاع في إيران، على عكس مواقفها اتجاه ” ثورات الربيع العربي ” .
وفي الوقت الذي تستغل فيه ” الجزيرة ” المواقف لتقليب الرأي العام على الدول الشقيقة، قررت القناة القطرية، اليوم، التشويش على صوت الشعب الإيراني الذي يُعاني من انتهاكات النظام الإيراني الفاسد.
وزعمت ” الجزيرة ” عبر شريط أخبارها وجود تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في طهران، وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، في تغطية تعكس فضيحة إعلامية بكافة المقاييس.
وأثارت قناة الجزيرة غضب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذين أشاروا إلى أن استقرار إيران يهم قطر أكثر من استقرار الدول الشقيقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 3 ساعات
ويش ترتجي من قناة لم تؤسس على الصدق والخوف من الله ؟؟
,, اصل القناة أُسست وبُرمجت على الكذب والبهتان وتشتيت الأمم الساكنه ، ومايسمى باالربيع العربي شاهد عيان على توجهاتها وانحرافاتها المغرضه ، الخادمه للملالي طواغيت إيران ، واليهود وكافة أعداء الإسلام في شتى أقطار الأرض ,,
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 2 ساعتين
هؤلاء عملاء للغرب ..
سيندمون قريبا ..
وإن غدا لناظره قريب ..
عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يزيد مشاكلهم ايران ويعز ويحفظ دولتانا دولة الحرمين من كل مكروه دام عزك يابوفهد وايران واذناب ايران سيندمون قريبا جدا
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 3 دقائق
يلعن تميم على الدب حمد على موزه على قناة الحقيره على ابو ايران