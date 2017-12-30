عرض سيارة مدرعة أعتاد أدولف هتلر على استخدامها للبيع في مزاد

متابعات(صدى):

عرض سيارة مرسيدس Grosser Open Tourer موديل 1939 للبيع وهي سيارة امتلكها من قبل أدولف هتلر وستعرض في مزادات Worldwide Auctioneers في 17 يناير المقبل.

وقال بيت المزادات أن نسخة مرسيدس التالية طلبت بصورة خاصة من هتلر واستخدمت خلال حروب النازي في الفترة بين 1939 و1941 واستخدمت في زيارة المناطق الخطيرة.

ومن أجل حماية الفوهرر فقد زودت السيارة بألواح مدرعة على جانبيها وفي الأسفل وزجاج مضاد للرصاص مع أجزاء مدرعة أخرى خلف المقاعد والقوة تتمتع بها السيارة عبر محرك سعة 7.7 لتر ثماني الاسطوانات بقوة 230 حصان وبناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

ومع نهاية الحرب العالمية فقد استولت قوات الحلفاء على السيارة مرسيدس 770K Grosser وظلت في ظروف ممتازة منذ هذا الوقت.