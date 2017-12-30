بعد انهيارها تحت غطاء طيران التحالف.. مليشيا الحوثي تستغيث في الجوف

فهمي محمد(صدى):

أطلق الحوثيون نداءات الاستغاثة، منذ قليل، في عمران وصعدة؛ لإمدادها بالمقاتلين في الجوف.

وقالت مصادر إن استغاثات المليشيا الإرهابية، جاءت عقب تقدم الجيش اليمني والسيطرة على التيمة، وتقهقر عناصر الحوثي، بعد انهيارها تحت غطاء طيران ومدفعية التحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى أن تقدم الجيش اليمني اليوم، في الجوف، هو الأكبر منذ سنة، موضحة أن السيطرة على اليتمة يعطي أفضلية كاملة للشرعية.

وحقق الجيش اليمني على مدار اليوم انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي الإرهابية حيث تم تحرير كل من :عرف ابو داعر ، المرة البيضاء والسوداء ،منطقة وجبل الجامع ، المهير ، الفدام ، العشة ، بئر المهاشمة ، و90% من مديرية اليتيمة وقتل 53 حوثي واعتقال 25، واغتنام دبابة ومخزن أسلحة وذخائرتابعة للحوثي.