” جازان ” تكثف جهودها استعدادا للمهرجان الشتوي

تركي السالم(صدى):

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن تكثيف جهودها في تجهيز وتنظيف الشواطىء والمتنزهات، باستخدام أحدث التقنيات، استعداداً لمهرجان جازان الشتوي.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة فى الإدارة العامة للنظافة جهودها في تجهيز وتنظيف الشواطئ والمتنزهات باستخدام أحدث التقنيات، وذلك استعدادا لاستقبال الزوار والمتنزهين مع انطلاق فعاليات “.

من جانبه، أكد مدير عام النظافة بأمانة المنطقة عبدالرحمن العبسي، أنه ولأول مرة تم استخدام جهاز

Beach cleaner لتنظيف الشواطئ آليا. ويتميز هذا الجهاز بتنظيف رمال الشواطئ دون الإضرار بالبيئة “.