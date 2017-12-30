أسباب فوز النصر على الأهلي

نواف السالم(صدى):

ساهمت عدة عوامل، في فوز نادي النصر على الأهلي خلال لقاءات الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين، أولها استغلال لاعبي النصر كافة الفرص مع خلق الكثير من المحاولات الهجومية.

كما تألق اللاعب المغربي محمد فوزير، الذي عاد إلى مستواه المعهود، حيث سجل الهدف الثالث للنصر في شباك الراقي.

وأخيراً ساهم التأمين الدفاعي من قبل لاعبي العالمي أمام هجمات الأهلي.