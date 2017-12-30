نشر : منذ 5 ساعات 1٬773 4 حوادث مركبة تقتحم مسجدا غرب الرياض حمود العنزي(صدى): تسببت مركبة صغيرة في سقوط جزء من جدار مسجد غرب العاصمة الرياض على طريق مكة السريع. واقتحمت المركبة، مسجد ” الجوهر ” ، دون سقوط مصابين؛ بسبب خلو المسجد من المصلين. الوسوم:اقتحام, الرياض, مركبة, مسجد
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24700 ] نشر منذ 5 ساعات
لازم تستعجلون بتطبيق النظام الجديد
لرصد مخالفات الجوال
بأسسسسسسرع وقت🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله على السلامه ,,
,, واقول لصاحب السياره ، التهور ماهو زين مشي الركاده والهوين ، ازين واسلم ,,
,, حفظني الله وإياكم من كل سوء ومكروه ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول وش فيه ذا بعد مشغول بالجوال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24700 ] نشر منذ 4 ساعات
مسجد الجوهر قريب من الخط
ومافي حواجز
وخط سريع
تشوفه قدامك وااااااضح.