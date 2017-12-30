مركبة تقتحم مسجدا غرب الرياض

حمود العنزي(صدى):

تسببت مركبة صغيرة في سقوط جزء من جدار مسجد غرب العاصمة الرياض على طريق مكة السريع.

واقتحمت المركبة، مسجد ” الجوهر ” ، دون سقوط مصابين؛ بسبب خلو المسجد من المصلين.