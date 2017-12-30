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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

مركبة تقتحم مسجدا غرب الرياض

مركبة تقتحم مسجدا غرب الرياض
حمود العنزي(صدى):

تسببت مركبة صغيرة في سقوط جزء من جدار مسجد غرب العاصمة الرياض على طريق مكة السريع.

واقتحمت المركبة، مسجد ” الجوهر ” ، دون سقوط مصابين؛ بسبب خلو المسجد من المصلين.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 5 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

,, واقول لصاحب السياره ، التهور ماهو زين مشي الركاده والهوين ، ازين واسلم ,,

,, حفظني الله وإياكم من كل سوء ومكروه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول وش فيه ذا بعد مشغول بالجوال

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