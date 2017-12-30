معارض إيراني: النظام الإيراني سيسقط في حالة استمرار التظاهرات

طهران(صدى):

قال عارف باه وجاني، رئيس حزب سربستي المعارض للنظام الإيراني، اليوم السبت، إن الضغط الذي مارسه نظام إيران على الشعب وصل إلى حد لا يُحتمل بعد الأن.

وأشار ” وجاني” في مداخلة هاتفية لـ فضائية ” الإخبارية ” إلى أنه من المتوقع سقوط نظام إيران في حالة استمرار المظاهرات التي اندلعت منذ أيام في عدد من المناطق.

واستكمل: ” نحن كشعوب غير فارسية منذ 37 سنة ونحن نعيش تحت الظلم الديكتاتوري “.

يُذكر أن التظاهرات اجتاحت عدد من المناطق الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت الأزمة والاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع الأسعار والانتهاكات التي يمارسها النظام ضد الشعب.