بالفيديو.. لحظة اختطاف طفلة تركتها والدتها داخل سيارة

متابعات(صدى):

حاول رجل اختطاف طفلة ، عقب تسلله من الباب الخلفي لسيارة توجد بداخلها ، عقب تركتها والدتها وحدها لمدة ثواني قليلة .

ووثقت كاميرا مراقبة أحد الفنادق ، الرجل وهو يتسلل إلى السيارة في محاولة لاستدراج الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات ، فيما تحاول الآن شرطة مدينة بريسبان الأسترالية القبض على الرجل وتقديمه للمحاكمة .

وكانت الطفلة في انتظار والدتها خارج فندق عندما حاول المشتبه به سحبها، لكن صراخها واستنجادها أجبرها على الفرار والعودة إلى شاحنته.