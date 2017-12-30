بالفيديو.. لحظة اختطاف طفلة تركتها والدتها داخل سيارة
حاول رجل اختطاف طفلة ، عقب تسلله من الباب الخلفي لسيارة توجد بداخلها ، عقب تركتها والدتها وحدها لمدة ثواني قليلة .
ووثقت كاميرا مراقبة أحد الفنادق ، الرجل وهو يتسلل إلى السيارة في محاولة لاستدراج الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات ، فيما تحاول الآن شرطة مدينة بريسبان الأسترالية القبض على الرجل وتقديمه للمحاكمة .
وكانت الطفلة في انتظار والدتها خارج فندق عندما حاول المشتبه به سحبها، لكن صراخها واستنجادها أجبرها على الفرار والعودة إلى شاحنته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 5 ساعات
اشوا انها افتكت منه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات
الله فكها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6645 ] نشر منذ 4 ساعات
مالت عليه😣الحمدلله اللي حفظها
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمها الله
بنت النور[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين ماسوت
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6298 ] نشر منذ 1 ساعة
محاولة اختطاف ان شاء الله يمسكونه. وياخذ جزاه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15787 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شرهم