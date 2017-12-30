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بالفيديو.. لحظة اختطاف طفلة تركتها والدتها داخل سيارة

بالفيديو.. لحظة اختطاف طفلة تركتها والدتها داخل سيارة
متابعات(صدى):

حاول رجل اختطاف طفلة ، عقب تسلله من الباب الخلفي لسيارة توجد بداخلها ، عقب تركتها والدتها وحدها لمدة ثواني قليلة .

ووثقت كاميرا مراقبة أحد الفنادق ، الرجل وهو يتسلل إلى السيارة في محاولة لاستدراج الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات ، فيما تحاول الآن شرطة مدينة بريسبان الأسترالية القبض على الرجل وتقديمه للمحاكمة .

وكانت الطفلة في انتظار والدتها خارج فندق عندما حاول المشتبه به سحبها، لكن صراخها واستنجادها أجبرها على الفرار والعودة إلى شاحنته.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40842 ] نشر منذ 5 ساعات

اشوا انها افتكت منه ,,

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 5 ساعات

لاحول

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات

الله فكها

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 ساعتين

زين ماسوت

[ عدد التعليقات: 6298 ] نشر منذ 1 ساعة

محاولة اختطاف ان شاء الله يمسكونه. وياخذ جزاه

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