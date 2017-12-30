الاتحاد الدولي للشطرنج يشيد بتنظيم المملكة للبطولة

ماجد محمد(صدى):

أشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، اليوناني جورجيوس ماكروبلس، بتنظيم المملكة لبطولك أس الملك سلمان العالمية للشطرنج، مؤكداً أن البطولة نجحت قل أن تبدأ من خلال الدعم والتخطيط غير المسبق من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأعرب ” ماكروبلس ” ، عن سعادته بنجاح بطولة كأس الملك سلمان من النواحي التنظيمية والفنية والإدارية والإعلامية، مضيفاً :” لم أكن اتوقع التنظيم الإعلامي بهذا الزخم الكبير والاهتمام، وجدت أن لدى السعودية إعلام متطور ومتنوع ومتميز بحضوره وعمله، ولدينا بالاتحاد فريق يرصد كل ما يقدمه الإعلام السعودي بمختلف وسائله عن هذه البطولة “.

وأكد أن المستوى الفني بين جميع اللاعبين واللاعبات كان مميزاً، وهناك تنافس قوي بين اللاعبين واللاعبات والدليل على هذا حسم لقب منافسات الشطرنج السريع بالفاصلة من قبل الهندي أناند فنسيوانتان بعد أن تغلب على منافسه الروسي فيدوساف فلاديمير.