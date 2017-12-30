” التجارة ” تناشد المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفي ” القيمة المضافة “

علي القحطاني(صدى):

ناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين بمساعدة الجهات المعنية في ضبط المخالفين تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءً من 1 يناير 2018.

وطالب ” الحسين ” المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي منشأة تجارية تفرض الضريبة قبل تطبيقها في 1 يناير، موضحًا أنه يجب الاتصال على مركز هيئة الزكاة والدخل المخصص لضريبة القيمة المضافة هاتف 19993 .

وكان ” الحسين ” تجاوب، صباح اليوم، مع شكوى مواطن رصد مخالفة إحدى محلات الملابس الشهيرة قام بالتلاعب في الأسعار من خلال وضع سعرين مختلفين على قطعة ملابس واحدة، وتطبيق الضريبة قبل ميعادها.