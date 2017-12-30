بالصور.. ضبط مصنع ” منفوش ” غير مرخص بمكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، مصنع غير مرخص لتصنيع ” المنفوش ” ، حيث تم غلق المصنع ومصادرة 750 كرتوناً من المنفوش التالف.

وأشار مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية، المهندس أكرم الحربي، إلى أن المصنع غير مطابق للاشتراطات الصحية حيث تظهر صور عملية الضبط أن عمليات تجهيز المنتجات تتم وسط انتشار الذباب بشكل لافت وتساقطه على المنتجات.

وقد تم التحفظ على العاملين لتحويلهم للجهات ذات الاختصاص، وإتلاف المواد المضبوطة بالطرق الصحية المتبعة.