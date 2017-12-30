” الدفاع المدني ” يكشف أسباب اندلاع حريق عمارة سكنية بحائل

علي العنزي(صدى):

رجح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن دفاية كهربائية كانت قريبة من مواد أسفنج ساهمت في انتشار الحريق الذي اندلع في الدور الأول من عمارة سكنية بحائل، الخميس الماضي.

وأكد ” الحربي ” أن أحد أفراد الدفاع المدني تعرض للاختناق أثناء محاولته إنقاذ سيدة في إحدى الشقق بالدور الثاني وتم إسعافه والسيدة اليت كانت على قيد الحياة للمستشفى القريب.

وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص من ضمنهم 3 من رجال الدفاع المدني بسبب الإعياء والإجهاد، لافتًا إلى أنهم تلقوا العلاج في موقع الحادث، بينما تعرض 2 من جنسية عربية و3 مواطنين للاختناق جراء الدخان وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشاد ” الحربي ” بالدور البطولي الذي قام به رجل الدفاع المدني ” مشعل العنزي ” عندما أعطى أسطوانة الأكسجين الخاصة له لطفل أثناء إخماد حريق؛ ليتعرض لحالة اختناق جعاته يرقد بالعناية المركزة.

يُذكر أن منطقة شائل شهدت أول أمس الخميس حادث حريق اندلع في الدور الأرضي من عمارة سكنية تحوي 4 شقق بحي المنتزه، وأدت كثافة الدخان في مكان الحريق إلى تصاعده عبر النوافذ والمناور لبقية الشقق المجاورة، الأمر الذي دعا رجال الإنقاذ لإخلاء جميع الشقق المشبعة بالدخان.