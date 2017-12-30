بالفيديو.. بلقيس تحتفل بذكرى زواجها

نورة الشهري(صدى):

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي اليوم بذكرى زواجها على رجل الاعمال السعودي سلطان ، عقب نشر مقطع فيديو من تحضيرات حفل الزفاف .

وظهرت بلقيس بالفيديو وهي تستعد لحفلة الزفاف ترتدي الفستان الأبيض وتوضع الميكاب والطرحة ، مع عرض للأستعدادات الخارجية لقاعة الأحتفال التي ابهرت المتابعين لرقي حفل زفافها وروعة فستانها .