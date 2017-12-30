بالفيديو.. بلقيس تحتفل بذكرى زواجها
احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي اليوم بذكرى زواجها على رجل الاعمال السعودي سلطان ، عقب نشر مقطع فيديو من تحضيرات حفل الزفاف .
وظهرت بلقيس بالفيديو وهي تستعد لحفلة الزفاف ترتدي الفستان الأبيض وتوضع الميكاب والطرحة ، مع عرض للأستعدادات الخارجية لقاعة الأحتفال التي ابهرت المتابعين لرقي حفل زفافها وروعة فستانها .
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alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات
توها مسرع وقدها تحتفل بالذكرى يمكن مستعجله قبل يتفرقون
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يسعدهم ويهنيهم وعقبال مليون سنه