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بالفيديو.. بلقيس تحتفل بذكرى زواجها

بالفيديو.. بلقيس تحتفل بذكرى زواجها
نورة الشهري(صدى):

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي اليوم بذكرى زواجها على رجل الاعمال السعودي سلطان ، عقب نشر مقطع فيديو من تحضيرات حفل الزفاف .

وظهرت بلقيس بالفيديو وهي تستعد لحفلة الزفاف ترتدي الفستان الأبيض وتوضع الميكاب والطرحة ، مع عرض للأستعدادات الخارجية لقاعة الأحتفال التي ابهرت المتابعين لرقي حفل زفافها وروعة فستانها .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 4 ساعات

توها مسرع وقدها تحتفل بالذكرى يمكن مستعجله قبل يتفرقون

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