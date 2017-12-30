دراسة أمريكية تكشف عن أضرار علاج ” الصداع النصفي ” للحوامل

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية، أجراها باحثون بمستشفي بريجام للنساء في ولاية بوسطن، عن عقار طبي يُستخدم لعلاج الصداع يؤدي إلى تشوهات خلقية للأجنه في حالة أن تناولته إمرأة حامل.

وقالت الدراسة إن عقار توبيرامات، الذي يُستخدم لعلاج الصداع والصرع، إذا تم تناوله في الأشهر الأولى من الحمل قد يؤدي إلى زيادة فرصة ولادة أطفال مصابيت بالشفة الأرنبية.

وأشارت قائد فريق البحث الدكتورة إليزابيتا باتورنو إلى أن خطر إصابة الأطفال بالشفة الأرنبية يتضاعف عند تناول الحوامل عقار توبيراميت لعلاج الصرع ولو بجرعات خفيفة.