خلال لقائه رئيس مصر.. ” آل الشيخ ” يؤكد حرص المملكة على التعاون المشترك

ماجد محمد(صدى):

نقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال ” السيسي ” لرئيس الهيئة، حيث أكد ” آل الشيخ ” حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقدَم ” آل الشيخ ” ، تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنسية مارمينا بمنطقة حلوان امس، مؤكداً على وقوف المملكة إلى جانب مصر وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يهدد العالم بأسره.