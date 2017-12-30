بالفيديو.. رقص مثير لشمس الكويتية في حفلة
أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في إحدى الحفلات .
وظهرت شمس في فيديو متداول وهي ترتدي تيشرت وبنطلون وترقص على الموسيقى وسط تصقيف الحضور .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24693 ] نشر منذ 15 دقيقة
يسسسسسسسسسسعد أمها
يشييييييييييخ😍😍😍😍😍😍😍
الواقع[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 15 دقيقة
أعوذ بالله رزقها من هذا العمل المهين