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بالفيديو.. رقص مثير لشمس الكويتية في حفلة

بالفيديو.. رقص مثير لشمس الكويتية في حفلة
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في إحدى الحفلات .

وظهرت شمس في فيديو متداول وهي ترتدي تيشرت وبنطلون وترقص على الموسيقى وسط تصقيف الحضور .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 15 دقيقة

أعوذ بالله رزقها من هذا العمل المهين

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