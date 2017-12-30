بالفيديو.. رقص مثير لشمس الكويتية في حفلة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة شمس الكويتية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في إحدى الحفلات .

وظهرت شمس في فيديو متداول وهي ترتدي تيشرت وبنطلون وترقص على الموسيقى وسط تصقيف الحضور .