6 نصائح لتحسين أحوالك المالية في 2018

عادل الحربي(صدى):

يستعد الجميع للعام الجديد على كافة الأصعدة لجعله عامًا مميزًا يختلف عن سابقه، وحتى يبدأ عامه بخطة جديدة تساعده على التكيف مع التغييرات الجديدة التي تطرأ تزامنًا مع بداية عام جديد.

ويعتبر الجانب المالي من أهم المستويات التي يهتم خلالها المواطنون بوضع خطة له، ولمساعدتك في تحسين أحوالك المالك في 2018، نقدم لك مجموعة من النصائح التي ستمكنك من التعامل بحكمة مع الشئون المالية، وهي:

1- الرهن العقاري

وذلك من خلال البحث عن صفقة محددة المدة لا تغفل خلالها أسعار الفائدة، حيث يزداد معدل الرهن العقاري على مدى السنوات القليلة القادمة، وتعتبر مدة 10 سنوات هي المدة الأفضل للرهن العقاري.

2- المنزل

اعتمد على تحسينات المنزل بدلًا من الانتقال إلى منزل جديد، حيث يعتبر اختيار شراء منزل جديد الأنسب للأشخاص الذين يبحثون عن مساحة أكبر، مع نمو الأسرة وازدياد عدد أفرادها.

3- مدخراتك

ابحث دائمًا عن أفضل العروض التي توفرها البنوك بلإدخار، واحصل على حساب بنكي يؤهلك للاشتراك في السحوبات، ويقدم لك عروضاً للطيران والمطاعم والتسوق وغير ذلك.

كما اعتاد على تخصيص صندوقًا للطوارىء يوفر لك ملاذًا تنفق منه عند التعرض للأزمات المالية، دون الحاجة إلى أن تمس مدخراتك في البنك.

4- التقاعد

يجب أن تتلقي النظر على المستقبل بعد التقاعد، لذلك من الضروري الإدخار لفترة ما بعد التقاعد أو إطلاق مشروع صغير يوفر دخل ثابت في المستقبل.

5- الاستثمارات

يعتبر الذهب من أفضل وسائل الاستثمار الآمن، فعلى الرغم من الهبوط الحاد في أسعاره خلال الفترة السابقة إلا أنه سيعود من جديد في 2018 إلى مستواه المعروف عنه.

كما يجب الاستثمارات في الصناعات الجديدة بدلًا من الصناعات القديمة، ما يمنحك الأفضلية عن الآخرين ويزيد من فرصة النمو والتطور.

6- الاقتراض وبطاقات الائتمان

يجب إجراء دراسة جيدة قبل الحصول على قرض،واهمها مقادر القرض الذي ترغب بالحصول عليه ومعدل الفائدة التي يفرضها البنك ومدة سداده.

بينما تعتبر بطاقات الائتمان فخ يقع فيه الكثيرون، ويجدون أنفسهم عاجزين عن سداد ديون هذه البطاقات، فعلى الرغم من أنها تساعد على الإيفاء ببعض الالتزامات المالية، إلا أنها في نفس الوقت تراكم الديون على صاحبها، ويفضل الابتعاد عنها، أو سداد الأقساط في موعدها عندما تضطر لاستخدامها.