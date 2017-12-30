رايحين رحله صيد ولحقتهم حيتان

السبت 30
ديسمبر
هذا الحوت من فصيلة الدولفين ,, ويُسمى الحوت القاتل ,, او حوت ألأوركا ,,
,, وهو وحش قاتل بمعنى الكلمه ، أسد على وحوش البحار ، وقد شاهدت له أفلام وثائقيه ، الصراحه تكذب الحاكي من هولها وجبروتها وذكائها وسعة حيلتها في القنص ,,
,, لكن الحوت الأحدب ( البالغ ) ، يطردها وليس لها معه نصر , كذالك حوت العنبر والحوت الأزرق ، ولكنه يفتك في صغارها عندما يعزلها عن امهاتها ويستفرد باالصغير ,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40814 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا الحوت من فصيلة الدولفين ,, ويُسمى الحوت القاتل ,, او حوت ألأوركا ,,
,, وهو وحش قاتل بمعنى الكلمه ، أسد على وحوش البحار ، وقد شاهدت له أفلام وثائقيه ، الصراحه تكذب الحاكي من هولها وجبروتها وذكائها وسعة حيلتها في القنص ,,
,, لكن الحوت الأحدب ( البالغ ) ، يطردها وليس لها معه نصر , كذالك حوت العنبر والحوت الأزرق ، ولكنه يفتك في صغارها عندما يعزلها عن امهاتها ويستفرد باالصغير ,,