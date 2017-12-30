  • السبت 30

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. رايحين رحله صيد ولحقتهم حيتان

رايحين رحله صيد ولحقتهم حيتان




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40814 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا الحوت من فصيلة الدولفين ,, ويُسمى الحوت القاتل ,, او حوت ألأوركا ,,

,, وهو وحش قاتل بمعنى الكلمه ، أسد على وحوش البحار ، وقد شاهدت له أفلام وثائقيه ، الصراحه تكذب الحاكي من هولها وجبروتها وذكائها وسعة حيلتها في القنص ,,

,, لكن الحوت الأحدب ( البالغ ) ، يطردها وليس لها معه نصر , كذالك حوت العنبر والحوت الأزرق ، ولكنه يفتك في صغارها عندما يعزلها عن امهاتها ويستفرد باالصغير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *