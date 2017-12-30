بالفيديو.. انطلاق مرسيدس C-Class كابريو القياسية بمحرك ديزل

علي القحطاني(صدى):

بينما البعض لا يزال يفضل السيارات المكشوفة بمحركات بنزين قوية فالسيارات المشابهة بمحركات ديزل مثل مرسيدس C220d المكشوفة تملك بعض الأشياء الجذابة. والسيارة ليست مميزة فقط في فئتها بالتصميم ومستويات الجودة العالية فقط ولكن النسخة القياسية من السيارة ديزل C220d تعتبر سيارة عالية الكفاءة كذلك.

ويمكن لهذه السيارة التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 8.2 ثانية ويمكن للتسارع أن يبلغ 8.1 ثانية في حالة نسخة السيارة 4MATIC ولكن لا يمكن لهذه السيارة أن تجاري سيارة مثل BMW الفئة الرابعة المكشوفة من حيث ديناميكيات القيادة.

كما أن سيارة مرسيدس تتمتع بالعملية في المقصورة والمظهر الجذاب ورغم جودة تصنيعها العالية على الأقل في الكونسول الوسطي فهذا ما لم يكن متوقع من سيارة تحمل اسم مرسيدس. ويبدأ سعر هذه السيارة من 38.540 استرليني في بريطانيا.