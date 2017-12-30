تزامنا مع تطبيق القيمة المضافة .. ” التجارة ” تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، حرصها الشديد على ضبط الأسواق في جميع مناطق المملكة تزامنًا مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة في 1 يناير 2018 بنسبة 5%.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لضبط المخالفات التجارية وحالات التلاعب بالأسعار بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل وأثناء تطبيق الضريبة.

وأَضافت أنها تتابع بشكل مستمر وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها في الأسواق؛ لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، مشيره إلى أن الجولات الرقابية تشمل كافة مناطق المملكة لرصد وضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.