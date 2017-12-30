بالفيديو.. كاميرا خفية متجولة ترصد مخالفات مرورية خلال مسافة ٣ كيلو

علي القرني(صدى):

تم تثبيت كاميرا خفية لرصد مخالفات مرورية في الرياض خلال مسافة 3 كم فقط، وهو مفهوم جديد في صناعة التقارير التلفزيونية يستخدمه فريق برنامج الله يعطيك خيرها بمسمى التجارب الاجتماعية، والتي لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين تجاوزت مشاهداتها حتى الآن مليونين مشاهدة.

الجدير بالذكر أن هذه التجارب بتعاون بين المرور والإخبارية، وإنتاج شركة سعودية للإنتاج الإعلامي.

