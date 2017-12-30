بالفيديو.. كاميرا خفية متجولة ترصد مخالفات مرورية خلال مسافة ٣ كيلو
تم تثبيت كاميرا خفية لرصد مخالفات مرورية في الرياض خلال مسافة 3 كم فقط، وهو مفهوم جديد في صناعة التقارير التلفزيونية يستخدمه فريق برنامج الله يعطيك خيرها بمسمى التجارب الاجتماعية، والتي لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين تجاوزت مشاهداتها حتى الآن مليونين مشاهدة.
الجدير بالذكر أن هذه التجارب بتعاون بين المرور والإخبارية، وإنتاج شركة سعودية للإنتاج الإعلامي.
الروقي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 5 ساعات
السيكل هو الحل غلاء نفط وكهراء وفواتير واغراض غاايه وفوق كل هذا ضرايب ورسوم ومخالفات جديده وكثيره …
لذلك السيكل هو الحل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13520 ] نشر منذ 5 ساعات
رحنا فيها
خالد[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحل الرجوع للبعارين والحمير أكرمكم الله