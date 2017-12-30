بالفيديو.. حسين الجسمي يتغنى بسمو ولي العهد في ” اصعد بعزمك “

عادل الحربي(صدى):

وجه الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس الجمعة، شكره وتقديره واحترامه لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، من خلال أغنية جديدة له.

وطرح ” الجسمي ” عبر قناته الرسمية على اليوتيوب أغنية جديدة بعنوان ” اصعد بعزمك ” لسمو ولي العهد، معبرًا عن حبه له وتقديرًا لجهوده في تطوير المملكة والارتقاء بالخليج كله من خلال قراراته الحاسمة بالعودة إلى الإسلام الوسطي المعتدل وغيرها.

ومن جانبه نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد مقطع صوتي للقصيدة من إلقائه على اليوتيوب.

يُذكر أن الأغنية من كلمات الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وألحان وتوزيع وليد فايد.

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