بسبب ضعف الحوافز والبدلات.. 22 ألف مواطن يتركون وظائفهم الحكومية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية، اليوم السبت، عن قيام عدد كبير من موظفين الحكومة بترك وظائفهم، في العام المالي 1437/1438هـ.

وقالت الوزارة إن عدد الموظفين الذي تركوا وظائفهم بلغ 22 ألفًا و900 موظف، عن طريق الاستقالة، أو التقاعد المبكر بالإضافة لأسباب أخرى لا يوجد ضمنها التقاعد النظامي.

ومن الأسباب التي تدفع الموظف الحكومي إلى ترك عمله والالتحاق بالقطاع الخاص ضعف الحوافز والبدلات، بجانب عدم وجود بنود مالية ينفق منها لتشجيع الموظف المجتهد، والمتميز عن الأخرين.

ومن أبرز الأمور التي تدفع أيضًا الموظف الحكومي لترك العمل هو الاعتماد في الترقية على الأقدمية في الخدمة وليس على الكفاءة، وعدم السماح للموظف الحكومي بممارسة أعمال حرة في التجارة وغيرها لتحسين دخله ووضعه المادي.

وفي سياق آخر أوضحت الوزارة أنها واجهت 9 صعوبات في ذات الفترة، ومن بينها تزايد عدد المتقدمين لشغل وظائف حكومية مقابل محدودية الاحتياج، ومقاومة تطوير الأنظمة والإجراءات؛ نظرًا إلى عدم اقتناع بعض القيادات في جهات حكومية بأهمية التقنية.