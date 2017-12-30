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” حساب المواطن ” : المماطل والمضلل وجهان لعملة واحدة

” حساب المواطن ” : المماطل والمضلل وجهان لعملة واحدة
علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه سيتم التعامل مع المماطل في تحديث معلوماته في برنامج حساب المواطن أسوة بمن قدم معلومات أو بيانات جوهرية مضللة.

وأمهلت الوزارة مستفيدي برنامج حساب المواطن 15 يومًا؛ لتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغييرات في وضعهم الاجتماعي أو المالي.

يُذكر أن عقوبات المماطل في تحديث البيانات تصل إلى إيقاف الطلب الخاص به وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، مع استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأسياسي بغير وجه حق.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6294 ] نشر منذ 27 دقيقة

حنا بزمن الحزم واللي يلف ويدور مكشوف أمره

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