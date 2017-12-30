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بالفيديو.. الشباب الإيراني ينتفض من أمام جامعة طهران : ” الموت لخامنئي “

بالفيديو.. الشباب الإيراني ينتفض من أمام جامعة طهران : ” الموت لخامنئي “
طهران(صدى):

وصلت التظاهرات الإيرانية، إلى ابواب جامعة طهران، التي شهدت تجمهرا لعدد من الشباب والمواطنين الغاضبين على سياسات النظام الإيراني.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع الشباب والمواطنين أمام الجامعة، مرددين هتافات ضد النظام الإيراني، والتي تضمنت ” الموت للديكتاتور” ، و ” الموت لخامنئي “.


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