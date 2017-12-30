بالصور.. 10 إطلالات تتوج ميريام فارس أيقونة موضة عالمية

أماني الغامدي(صدى):

استطاعت النجمة ميريام فارس بأناقتها العصرية اللافتة أن ترسم لنفسها شخصيّة خاصة في مجال أناقتها تناسقت بامتياز مع طولها، شكل جسمها، أسلوبها في المكياج والتسريحات التي تعتمدها لشعرها مما يجعلها واحدة من أكثر النجمات التي تستحق لقب ” أيقونة موضة ” عن جدارة.

وكان عام 2017 حافلاً بالإطلالات الأنيقة التي اعتمدتها ميريام في حفلاتها. والمعروف عنها أنها تهوى التصاميم الدراميّة المبهرة دون أن تقع في فخّ الغرابة. وهي تحرص على الخلط بين القصّات الكلاسيكية والخامات التي تتزيّن بتطريزات مبتكرة لخلق توازن في الإطلالة بين الأناقة والتميّز.

يٌشار إلى أن ألوانها المفضّلة هذا العام فكانت الأبيض والأسود الذي يحتّل مكانةً مميزة في خزانتها. وقد رأيناها أيضاً بمجموعة من الإطلالات الباستيليّة الفاتحة بالإضافة إلى التدرجات المعدنيّة التي تتقن ميريام ارتدائها وتنسيقها مع خامات بألوان هادئة.

تعرّفوا على أجمل 10 إطلالات اعتمدتها ميريام فارس في العام 2017 واستوحوا منها أفكاراً لأناقتكن.

