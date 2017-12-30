بعد قصة حب .. رجل يطلق زوجته بسبب لعبة إلكترونية

متابعات(صدى):

طلق رجل ماليزي زوجته بعد 6 سنوات زواج، بسبب إدمانه على اللعبة الإلكترونية ” كينج أوف غلوري ” التي أصبح يقضي معظم وقته أمامها دون الاهتمام بأسرته.

وقررت الزوجة بيع حسابه في اللعبة على أمل أن يقضي مزيدًا من الوقت معها ومع ابنته التي أهملها، ولكن بدلُا من ذلك قرر تطليقها وطردها من المنزل عقابًا عما فعلته.

وكانت قصة حب جمعت بين الزوجين البالغين 25 عامًا، وعلى أثرها انتقلت الزوجة صينية الجنسية إلى ماليزيا للعيش مع زوجها، ولكن تحولت هذه القصة إلى علاقة متوترة قبل عامين بسبب لعبة : كينج أوف غلوري ” التي أصبح الزوج مدمنًا عليها منذ إنطلاقها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الكمبيوتر بأنه حالة صحية عقلية تستدعي العلاج، بسبب مثل هذه الحالات المنتشرة في العالم أجمع.