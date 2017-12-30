بعد قصة حب .. رجل يطلق زوجته بسبب لعبة إلكترونية
طلق رجل ماليزي زوجته بعد 6 سنوات زواج، بسبب إدمانه على اللعبة الإلكترونية ” كينج أوف غلوري ” التي أصبح يقضي معظم وقته أمامها دون الاهتمام بأسرته.
وقررت الزوجة بيع حسابه في اللعبة على أمل أن يقضي مزيدًا من الوقت معها ومع ابنته التي أهملها، ولكن بدلُا من ذلك قرر تطليقها وطردها من المنزل عقابًا عما فعلته.
وكانت قصة حب جمعت بين الزوجين البالغين 25 عامًا، وعلى أثرها انتقلت الزوجة صينية الجنسية إلى ماليزيا للعيش مع زوجها، ولكن تحولت هذه القصة إلى علاقة متوترة قبل عامين بسبب لعبة : كينج أوف غلوري ” التي أصبح الزوج مدمنًا عليها منذ إنطلاقها.
وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ألعاب الكمبيوتر بأنه حالة صحية عقلية تستدعي العلاج، بسبب مثل هذه الحالات المنتشرة في العالم أجمع.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15784 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف مشكله والله 😆
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم..
وأين قصة الحب…ما شفعت في الموضوع…
همس~[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 56 دقيقة
تستاهل 😏،
ليييييه تبيع لعبته بدون مَ يدري ?
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24693 ] نشر منذ 50 دقيقة
الزواج عن حب نادرآ
ماينجح
مرت علي حالات كثيرة كلها كانت زواج عن حب قبل الزواج
للأسف الممل أصاب الزوجين من أول يوم زواج
وأنتهى زواجهم بالفشل والمحاكم.
مامثل الزوجة الي تجيك بكرتونها وقراطيسها
طاااااااازه
وتاخذ لك وقت طويل وهي بعد الين ماتتعرفون على بعض أكثر(بعدالزواج طبعآ)
ثم تنشاء بينك وبينها الموده والرحمة.
بنت النور[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماقواها باعت حسابه كانت نزلت عقلها بعقله ولعبت معه وانتهى
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6294 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله فكها منه بزرماهمه الا لعبته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40815 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ابليس وعمايله ، اعاذنا الله منه ومن فعايله ,,