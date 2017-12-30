نصائح هامة لخسارة 10 كيلو جرام خلال شهر واحد
قدمت اخصائية تغذية سلسلة من النصائح التي تساعد السيدات على خسارة حوالى 10 كيلو جرام في خلال شهر واحد ، مع حلول العام الجديد .
وأول هذه النصائح استبدالك ، لكوب القهوة الصباحي بفنجان من الشاي الأخضر الذي أثبت فعاليته لناحية مساعدتك على حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد بسرعة. من دون أن ننسى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة.
كما يمكنك دائماً الاستحمام بمياه باردة ما يقلل من درجة حرارة جسمك وبالتالي حرق الدهون بشكل أسرع.
وإياك ثم إياك أن تفوتي وجبة الفطور حتى لو لم تكوني جائعة لأن من شأن ذلك أن يكسبك الوزن الزائد، من دون أن تنسي تناول كمية كبيرة من المياه، حوالى ليترين يومياً.
ولا تغفلي عن ممارسة الرياضة بشكلٍ يوميٍ مع أهمية الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة أو الدسمة.
وحاولي استبدال المشروبات الغازية بعصائر طبيعية. والأهم من كل ذلك، إياك والهوس بالموضوع لأنه سيصعب عليك عملية خسارتك للوزن الزائد.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه المعلومات تنطبق على الست المتزوجه والعزباء لو وضًحتي
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 1 ساعة
وإياك والهوس في الموضوع…
ولماذا لا يصيبنا هوس …وأنتم كل دقيقة وهنا وهناك موضوع بهذا الخصوص…
بالنسبة للموضوع …فهذا معروف …لا جديد…
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11716 ] نشر منذ 60 دقيقة
١٠كيلو في شهر كثييييره جدااااا لانها عادة تأتي نتيجة دايت قااااسي
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.اذكر قبل سنتين ونصف نحفت كثير كنت وقتها ع راس العمل والكل يسأل ايش نوع الدايت سعوديات واجنبيات وانا بصراحه دايتي ثاااابت يعتمد ع البروتين مع رياضه المشي فقط وتناول مكملات غذائيه ..ولما احكي لهم هيك يقولون مو صحيح انتي كذابه 😂😂 ومو عارفه كيف اقنعهم قلت لهم واشرب شاي اخضر٣ اكواب باليوم 😁😁 وانا اصلا مابشرب واقتعنوا قلت هالعالم لازم تكذب عليهم لاجل يسكتون عنك 😂😂
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.عموما الشاي الاخضر الاصلي مفيد للكبد والكلى لكن للدهون اعتقد مفعوله ضعيف ولايكاد يذكر
بنت النور[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههه صادقه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6641 ] نشر منذ 19 دقيقة
اما وجبه الفطور مسحوب عليها☺😁
برق[ عدد التعليقات: 11377 ] نشر منذ 13 دقيقة
سبحان من يحيي العظام وهي رميم 😁