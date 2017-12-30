نصائح هامة لخسارة 10 كيلو جرام خلال شهر واحد

نورة الشهري(صدى):

قدمت اخصائية تغذية سلسلة من النصائح التي تساعد السيدات على خسارة حوالى 10 كيلو جرام في خلال شهر واحد ، مع حلول العام الجديد .

وأول هذه النصائح استبدالك ، لكوب القهوة الصباحي بفنجان من الشاي الأخضر الذي أثبت فعاليته لناحية مساعدتك على حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد بسرعة. من دون أن ننسى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة.

كما يمكنك دائماً الاستحمام بمياه باردة ما يقلل من درجة حرارة جسمك وبالتالي حرق الدهون بشكل أسرع.

وإياك ثم إياك أن تفوتي وجبة الفطور حتى لو لم تكوني جائعة لأن من شأن ذلك أن يكسبك الوزن الزائد، من دون أن تنسي تناول كمية كبيرة من المياه، حوالى ليترين يومياً.

ولا تغفلي عن ممارسة الرياضة بشكلٍ يوميٍ مع أهمية الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة أو الدسمة.

وحاولي استبدال المشروبات الغازية بعصائر طبيعية. والأهم من كل ذلك، إياك والهوس بالموضوع لأنه سيصعب عليك عملية خسارتك للوزن الزائد.