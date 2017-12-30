بالصور.. توأم متطابق يحصلان على لقب أجمل فتيات العالم

واشنطن(صدى):

أذهل توأم متطابق لفتاتين أمريكيتان تُدعيان ” ليهروز، وافاماريا ” ، وتبلغان من العمر 7 سنوات، شركات الأزياء بسبب جمالهما.

تعيش الفتاتان بمدينة لوس أنجلوس، وتنشر والدتهما صورهما عبر إنستجرام بشكل مستمر مما منحهما شهرة واسعة جعلتهما محط أنظار شركات الأزياء، حيث تصل عروض العمل التي يتلقونها إلى ستة عقود أسبوعيا، كما منحهما المتابعين لقب أجمل فتاتين في العالم.

