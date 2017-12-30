بالصور.. توأم متطابق يحصلان على لقب أجمل فتيات العالم
أذهل توأم متطابق لفتاتين أمريكيتان تُدعيان ” ليهروز، وافاماريا ” ، وتبلغان من العمر 7 سنوات، شركات الأزياء بسبب جمالهما.
تعيش الفتاتان بمدينة لوس أنجلوس، وتنشر والدتهما صورهما عبر إنستجرام بشكل مستمر مما منحهما شهرة واسعة جعلتهما محط أنظار شركات الأزياء، حيث تصل عروض العمل التي يتلقونها إلى ستة عقود أسبوعيا، كما منحهما المتابعين لقب أجمل فتاتين في العالم.
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا سبحان الله
يارب ترزقني بنات وعيال اجمل من ذولا
متابع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الجمال جمال القلب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15784 ] نشر منذ 1 ساعة
😅😍
هلا[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 58 دقيقة
ما شاء الله تبارك الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24693 ] نشر منذ 46 دقيقة
أكيد أمهم
صااااااااااااااروووووووخ🤔🤔🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 42 دقيقة
وه ياقلبي ماشاء الله الله يحميهم