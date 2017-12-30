إلزام المطور العقاري بشرط جزائي في حالة تأخير تسليم الوحدات السكنية للمستفيد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن قيمة العربون الذي من المقرر أن يدفعه المستفيدين للمطورين العقارين من قيمة الوحدة المباعة أو المؤجرة على الخارطة، بالإضافة إلى إلزام المطور بدفع شرط جزائي للمستفيد في حالة التأخر في التسيلم.

وجاءت نسبة العربون الذي يدفعه المستفيد للمطور العقاري 5% من قيمة الوحدة ، بينما بلغ الشرط الجزائي الذي يدفعه المطور في حالة تأخر تسليم الوحدة للمستفيد 7% من قيمة الوحدة المباعة أو المؤجرة.

كما أوضحت أنه من حق المستفيدين الانسحاب من العقد المبرم في حال تأخر المطور في موعد تسليم الوحدة، على أن لا تزيد المدة عن 180 يوم من تاريخ التسليم المتفق عليه، وعلى جانب أخر من حق المطور أيضَا الانسحاب إذا تأخر المستفيد عن السداد امدة لا تقل عن 21 يومًا عن كل دفعه.

وقالت أنه يجب ألا تقل مدة الضمان المتعلقة المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية والعزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، كما لا تقل مدرة الضمان للأعمال الكهربائية عن سنة.