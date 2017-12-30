180 ألف طالبا يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم مكة لعام 1439هـ

سعيد العجل(صدى):

يؤدي يوم غد الأحد 13 / 4 / 1439هـ أكثر من 180516 ألف طالباً وطالبة بمدارس تعليم مكة الحكومية والأهلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتعليم الكبار اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439 هـ .

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات حيث أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن الادارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 1439هـ وأكملت كافة الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة حيث إن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان .

وقال الحارثي تحرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق , وسط متابعة من قبل مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات الذي يزيد عددهم على (800) مشرف تربوي ومشرفة تربوية والذين سينطلقون إلى المدارس يوم غد الأحد لمتابعة سيرها.

وأوضح الحارثي أن مجموع أعداد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات بلغ 180516 طالباً وطالبة بكافة مدارس مكة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار داعياً أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكافة الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله، منوهاً في الوقت نفسه إلى استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون التربويون والمشرفات طيلة أيام الامتحانات بهدف تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية اللازمة وفق الخطط التي أعدتها مكاتب التعليم.

وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة على قادة المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لأعمال الاختبارات كافة، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور لافتًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات؛ وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة، والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وحث الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أبنائه وبناته الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.