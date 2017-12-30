الشباب يسعى للتخلص من متأخرات اللاعبين لتدعيم صفوفه

ماجد محمد(صدى):

تعمل إدارة نادي الشباب على تدعيم صفوف النادي بعدد من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب، وفقًا لمتطلبات مدرب الفريق الأوروجوياني جوزيه كارينيو.

كما يسابق النادي الزمن من أجل توفير مبلغ 10 ملايين ريال لتسديد 4 رواتب متأخرة للاعبي الفريق، حتى يستطيع تدعيم صفوفه، حيث يبحث النادي عن محور دفاعي وهجومي.

يُذكر أن نادي الشباب ستعد للتخلص من البرازيلي جوناتاس بيلوسو والعراقي سعد الأمير في الانتقالات الشتوية المقبلة والتي تبدأ في أول يناير المقبل.