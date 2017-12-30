روسيا تنتج أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم

موسكو(صدى):

كشف قائد القوات الجوية الروسية السابق رئيس لجنة الأمن للدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي حاليًا ” مجلس الشيوخ ” ، فيكتور بونداريف، عن تطوير وإنتاج أسرع طائرة مقاتلة اعتراضية في العالم وهي الجيل الجديد من طراز ” ميغ 41 ” .

وقال بونداريف – في مقابلة ” نسعى لتطوير وإنتاج مقاتلة روسية جديدة واعدة من طراز ” ميغ 41 ” لتصبح أسرع مقاتلة اعتراضية في العالم، حيث يصل مدى اعتراضها للطائرات والأسلحة المختلفة إلى 1500 كم إضافة إلى أنها ستكون قادرة على التعامل مع صواريخ أسرع من الصوت ” .

وأعلن البرلماني الروسي أن بلاده تطور أيضا صواريخ جو – جو من طراز ” R-37 ” فضلا عن قذائف قتالية جديدة.

يذكر أن المقاتلة الاعتراضية ” ميغ 41 ” ستحل محل المقاتلة الاعتراضية ” ميغ 31 ” في الخدمة.