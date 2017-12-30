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  3. بالصور.. أخر تطورات مشروع تأهيل بئر زمزم ونسبة الإنجاز تصل لـ 36 %

بالصور.. أخر تطورات مشروع تأهيل بئر زمزم ونسبة الإنجاز تصل لـ 36 %

بالصور.. أخر تطورات مشروع تأهيل بئر زمزم ونسبة الإنجاز تصل لـ 36 %
نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة مكة، عن الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، بالمسجد الحرام بنسبة 36%، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء منه بالكامل قبل حلول رمضان المقبل.

وكانت ” شؤون الحرمين ” بدأت في أعمال تأهيل البئر في نوفمبر الماضي، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويترتب على مشروع إعادة التأهيل توفير ” الماء المبارك ” بجودة عالية، وكمية كافية لتلبية الطلب المتزايد عليه، للحجاج والمعتمرين، كما يشمل المشروع حفر المنطقة بالكامل حول البئر، وتنظيفها وتعقيمها وإزاله أي مواد غريبة، واستخدام مادة ” البحص ” المعقم، لضمان نفاذ الماء وتدفقه بشكل أكبر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 11 دقيقة

ماشاء الله عساكم على القوه

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