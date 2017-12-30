بالفيديو.. رد فعل مؤثر لقرويين فقراء لحظة التقاط صورة لهم

متابعات(صدى):

تحت عنوان ” السيلفي الأول ” قام المصور ” ريوبين تيو ” بالتقاط مجموعة من الصور يغلب عليها البساطة والبهجة لأفقر الناس في العالم.

وتم عرض مقطع فيديو مبهج فرحة أفراد يعيشون في المناطق الأكثر فقرا في العالم عند التقاط صور لهم للمرة الأولى ، وحصولهم عليها في اطار .

ويقول تيو إنه الفكرة جاءت إليه في عام 2014 عندما زار مع زوجته القرى الفقيرة في سيم ريب بكمبوديا، وبدأ في تصوير السلسلة منذ عام 2015، مضيفا أنه التقط هذا العام نحو 300 صورة فقط.