مقتل شرطي وإصابة اثنين في حادث طعن بـ ” سيتي سنتر ” في عمان

عمان(صدى):

قام شخص بطعن رجل شرطة، اليوم السبت، في مجمع ” سيتي سنتر ” بمسقط، عاصمة عمان، مما أسفر عن سقوط الشرطي قتيلًا.

وأوضحت شرطة عمان، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم القبض على المتهم، مشيرة إلى أن القضية مازالت قيد الإجراءات والتحقيق.

وقالت أن الحادثة أسفرت عن مقتل الشرطي بعد طعنه بـ ” سكين ” ، وليس طلق ناري، كما أُصيب أثنين أخرين.

وتداول عدد من النشطاء صورًا للشرطي الذي تم طعنه، بالإضافة لنشر فيديو يوضح الأوضاع داخل المجمع عقب وقوع الحادثة.

https://twitter.com/norakhaldy/status/947044541839892480/video/1